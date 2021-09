Astrid Fontenelle oferece um ano de ‘publi’ de graça para manter espaço Glauber Rocha

Astrid Fontenelle se manifestou nas redes sociais sobre o fechamento do espaço Glauber Rocha/Itaú, localizado na Praça Castro Alves, em Salvador. A apresentadora do GNT, que é casada com o ex-secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, ofereceu um ano de publi grátis ao banco para que ele voltasse atrás na decisão de encerrar as atividades do local.

“Um espaço importante não pode ser perdido. Itaú Cultural, o que posso fazer para ajudar? Um ano de publi? Alô empresários baianos, prefeitura de Salvador, a arte deve sempre ser salva”, disse a artista.

O Itaú informou que o espaço foi desativado na manhã desta quinta-feira (16). Em nota, o Núcleo Itaú Cultural afirmou que o “Espaço Itaú de Cinema está reorganizando sua estratégia de difusão de audiovisual no país” e que a “nova diretriz prevê a intensificação de atuação em plataforma digital, para ampliar o alcance e acesso, e a revisão da rede física de salas de exibição”.

Além da unidade de Salvador, as salas de Curitiba e Porto Alegre também terão suas atividades encerradas.

Além de Astrid, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, se manifestou nas redes sociais lamentando o fechamento do cinema. “Lamentável a decisão do Itaú de fechar o Glauber Rocha, único cinema de rua de Salvador. O banco está virando as costas para a cultura da cidade”.