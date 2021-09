Atacante aposta em trabalho e cabeça no lugar para salvar a Chapecoense – Futebol Interior

Chapecó, SC, 02 (AFI) – A situação da Chapecoense no Brasileirão é bastante delicada, mas Anselmo Ramon ainda acredita na recuperação do time. Para isso, o experiente atacante aposta em trabalho e cabeça no lugar para sair desse momento delicado.

“Estamos com a cabeça boa. Tem que estar com a cabeça boa, se não as coisas ficam ainda mais difíceis. Estamos se cobrando, um cobrando o outro. É desse jeito que podemos reagir. A matemática está do nosso lado, o grupo que tá aqui é um grupo de homens, que sabe o que quer”, disse o atacante.

FAZ PARTE

Anselmo Ramon considerou como “normal” as cobranças dos torcedores por conta da campanha ruim da Chapecoense e deixou claro que o elenco vem trabalhando para conseguir a primeira vitória no Brasileirão.

“É algo que acontece no futebol. Se tratando da Chapecoense, que é uma grande equipe, que tem torcedores ativos. Eles sabem que falta de trabalho não é. O que precisamos é continuar trablhando para que o primeiro resultado positivo venha e a história comece a mudar”, finalizou.

INTERTEMPORADA

Como só volta a campo na terça-feira, contra o Fluminense, na Arena Condá, pela última rodada do primeiro turno, a Chapecoense está aproveitando a semana livre para realizar uma intertemporada.

Único time que ainda não venceu no Brasileirão, a Chapecoense tem apenas sete pontos e amarga a lanterna. A diferença para o Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de 11.