Atacante chega a dez gols como profissional da Ponte Preta – Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – Em uma partida em que a Ponte fez três gols, mas só um valeu (os outros foram anulados pelo VAR), a Macaca venceu o Brasil-RS na noite deste domingo por 1 a 0. Além dos gols anulados – o segundo deles, em um impedimento questionável – a equipe alvinegra teve muito mais volume de jogo e diversas bolas que explodiram na trave, no travessão ou foram defendidas pelo goleiro adversário.

“Foi Importante demais, nosso grupo trabalha bastante e sempre queremos ganhar, em casa e fora. Hoje fizemos três gols pra valer um, mas valeu. Estou muito feliz de fazer esse gol”, diz o atacante João Veras, que já tinha feito o primeiro gol anulado pelo VAR e, no segundo, de Fessin, foi apontado como o jogador impedido.

RAIO-X DOS GOLS

O atacante que ganhou a vaga de titular no lugar de Rodrigão que apresentou sintomas gripais, chegou ao seu quinto gol no ano e o décimo como profissional, foram cinco pela Copa Paulista em três jogos, três pelo Paulistão e até o momento dois pelo Brasileiro da Série B, no jogo diante do Brasil de pelotas foi eleito um dos melhores em campo.

CLASSIFICAÇÃO E PRÓXIMA PARTIDA

Com o resultado, a Ponte Preta chegou aos 32 pontos, ultrapassando o Cruzeiro e terminando a rodada na 13ª posição – a alvinegra agora abriu cinco pontos do Z4 e colocou três times entre ela e o Londrina, que abre a zona de rebaixamento (além da equipe mineira, Vila Nova e Brusque). O time do técnico Gilson Kleina volta a campo às 21h30 desta quarta-feira (29), fora de casa, contra o CSA.