Atacante comemora gol que colocou Penarol-AM em vantagem por vaga – Futebol Interior

Itacoatiara, AM, 13 (AFI) – Wallace era só alegria após a vitória do Penarol-AM sobre o 4 de Julho-PI por 1 a 0. O atacante foi o autor do gol que dá vantagem ao clube amazonense na briga pela classificação às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O jogador comemorou o gol anotado e afirmou que o tento foi na raça.

“Fui conquistando meu espaço aos poucos. Trabalhando sempre esperando uma oportunidade. Graças a Deus ela apareceu, fui feliz. Estou podendo ajudar a equipe com gols e hoje acho que foi um gol de raça, de vontade, né. Não desisti de nenhuma jogada, de nenhuma bola, e fui feliz e pude ajudar a equipe com o gol”, disse.

As duas equipes voltam a se enfrentar neste sábado, às 16, desta vez na Arena Colorada, no Piauí. Wallace pede a mesma postura para a equipe garantir a vaga nas oitavas de final.

“Agora no jogo da volta a gente tem que jogar do mesmo jeito que jogamos aqui. Com a mesma vontade, mesmo empenho. Se jogar todo mundo junto, como a gente vem jogando, acho difícil a gente perder essa classificação”, concluiu.

SITUAÇÃO

Com o triunfo por 1 a 0, o Penarol pode empatar na volta que garante a classificação. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.