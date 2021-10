Atacante deixa o CSA e volta para time do Brasileirão – Futebol Interior

Maceió, AL, 30 (AFI) – Depois de anunciar na última quarta-feira os atacantes Clayton e Rodrigo Rodrigues, o CSA acertou a saída de Yago, que retorna de empréstimo ao Athletico-PR.

No Azulão desde junho, o atacante de 24 anos já vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Mozart e ficou ainda mais sem espaço com as últimas contratações anunciadas pela diretoria.

A passagem de Yago com a camisa azulina não foi das melhores. Nas 17 partidas que atuou pelo CSA, o atacante não balançou as redes em nenhuma delas.

Revelado no Athletico-PR, Yago passou por Lobos-MEX, Paços de Ferreira-POR, Ituano e Cuiabá antes de chegar ao CSA com status de aposta.

Embalado por quatro vitórias seguidas, o CSA entrou de vez na briga pelo acesso ao bater a Ponte Preta, por 2 a 1, de virada, na última quarta-feira.

Na sétima colocação, o Azulão tem 41 pontos, cinco a menos que o Avaí, primeiro integrante do G4 da Série B.