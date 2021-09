Atacante do Atlético-MG é alvo da Polícia Federal em operação sobre casa de aposta – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 30 (AFI) – O atacante Diego Costa, do Atlético-MG é alvo da Polícia Federal de Sergipe. O jogador é investigado por uma operação sobre exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET.

A operação é chamada de “Operção Distração”. De acordo com a investigação, Diego Costa seria um dos financiadores do esquema.

A INVESTIGAÇÃO

A nota da Policia Federal de Sergipe, terra natal do atacante, diz que na primeira fase da investigação foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie.

POSIÇÃO DO CLUBE

O Atlético-MG diz que não tem conhecimento sobre o caso e diz que está esperando mais detalhes e conclusões da investigação para se pronuncia e dar uma posição sobre o caso. Além disso, os representantes do jogador não responderam nada ao serem questionados pela reportagem.

CONFIRA A NOTA COMPLETA DA POLÍCIA FEDERAL

“A Polícia Federal deflagra na manhã desta quarta-feira, dia 30/09/2021, a segunda fase da operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.

Na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.

Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.

Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão: 02 em Itabaiana/SE, 01 em Lagarto/SE, 02 em Simão Dias/SE, 01 em Salvador/BA e 01 em São Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.

Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso”