Atacante do Bahia “quebra” silêncio e pede que todos assumam a responsabilidade – Futebol Interior

Salvador, BA, 27 (AFI) – Na semana passada, o elenco do Bahia resolveu adotar a “lei do silêncio” como forma de protesto por conta dos atrasos salariais. O atacante Hugo Rodallega, porém, deu um jeito de expor sua opinião sobre a situação do clube.

Sem falar com a imprensa, Rodallega utilizou as redes sociais para cobrar mais responsabilidade de todos após a derrota diante do Internacional, por 2 a 0, em Porto Alegre, no último domingo.

“Nesses momentos é quando temos que assumir a responsabilidade ao máximo, isso é de todos”, postou o atacante.

Além de não falarem com a imprensa, o elenco tricolor também resolveu não se concentrar para as partidas até que a diretoria consiga acabar com as pendências. No entanto, não existe prazo para isso acontecer.

Sem ganhar há três partidas, o Bahia entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão, caindo para o 17º lugar, com 23 pontos.