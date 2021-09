Curitba, PR, 06 (AFI) – O atacante Dalberto usou as redes sociais para se desculpar com a torcida do Coritiba, após ser flagrado em uma aglomeração sem seguir as recomendações de segurança.

O clube já afastou o atleta, que está em quarentena, e tenta evitar um possível surto. O Coxa é líder do Campeonato Brasileiro Série B com 42 pontos e, nesta terça-feira, enfrenta o Brusque, no Couto Pereira, às 19 horas, pela 15ª rodada.

CONFIRA O PEDIDO