Atacante do Grêmio entra na mira do Sport, mas Imortal corta eventual negociação – Futebol Interior

Recife, PE, 7 (AFI) – Com apenas 19 anos, o atacante Elias, do Grêmio, entrou no radar do Sport. Porém, o Imortal já tratou de cortar qualquer possível investida do Leão, dizendo que não pretende negociar o jogador.

De acordo com o próprio Grêmio, nem chegou ao menos uma proposta oficial do Sport.

SE RECUPERANDO

Elias está se recuperando de uma lesão que o tirou da última partida do Brasileirão de Aspirantes. Na ocasião, Felipão e a comissão técnica da Grêmio estavam presentes na arquibancada.

DE OLHO

Promissor, o atacante deve ser reavaliado em breve, já que há uma vaga para quarto reserva, já que Borja, Diego Souza e Churín são os centroavantes à disposição. Porém, ainda deve permanecer esse ano na categoria Sub-21, para que ano que vem, suba em definitivo.

VÍNCULO COM O CLUBE

O jogador tem contrato com o Grêmio até 2024 e uma multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 613 milhões).