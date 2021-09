Atacante do Sergipe-SE cita peso da camisa como ponto forte para o mata-mata – Futebol Interior

Aracaju, SE, 3 (AFI) – O Sergipe-SE já tem vaga garantida na próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. Na última rodada da primeira fase a equipe busca confirmar o terceiro lugar do Grupo A4.

Até aqui a equipe somou 20 pontos na tabela, com cinco vitórias, cinco empates e três derrotas. O time se destaca pelo desempenho defensivo. Com apenas oito gols sofridos, tem a melhor defesa do grupo ao lado do Juazeirense-BA.

PROJETANDO O MATA-MATA

Em entrevista coletiva, o atacante Paulinho citou a força da camisa como ponto importante para os jogos eliminatórios, mas fez um alerta.

“A gente sabe do peso da camisa do Sergipe, mas que ela não joga sozinha. Então a gente tem que trabalhar forte e firme para chegar no mata-mata e fazer um primeiro jogo bom em casa e buscar a classificação no segundo”, ressaltou ele.

Paulinho, atacante do Sergipe — Foto: Divulgação/CSS



ÚLTIMA RODADA

Para encerrar sua participação na fase de grupos em terceiro lugar, basta o Sergipe-PE vencer o Bahia de Feira-BA neste domingo, às 16h, no Batistão.