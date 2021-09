Atacante é regularizado e pode estrear diante do América-RN – Futebol Interior

Itabaiana, SE, 9 (AFI) – O Itabaiana-SE vai reforçada para o jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe terá o atacante Jhulliam diante do América-RN.

O nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta-feira. Com isso, ele está liberado para a partida.

O último jogo de Jhulliam foi no dia 28 de agosto, pelo Aymorés -MG, seu ex-clube, A tendência, no entanto, é que que o atacante fique como opção no banco de reservas.

Na primeira fase, a equipe sergipana foi a vice-líder do Grupo A4, com 26 pontos, um a menos que a líder Juazeirense-BA.

PRÓXIMO JOGO

A partida de ida entre América e Itabaiana está marcada para este sábado, às 15h, na Arena das Dunas. O segundo jogo será no domingo, 19, às 16h, no Estádio Etelvino Mendonça.