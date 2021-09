Atacante que brilhou na Série D retorna para o Manaus-AM “feliz e motivado” – Futebol Interior

Manaus, AM, 6 (AFI) – O Manaus-AM tem um novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro Série C. O atacante Jackie Chan retorna após ficar emprestado ao Fast Clube-AM para a disputa da Série D.

O atacante marcou sete gols em onze jogos pelo Fast, mas não foi o suficiente para a equipe, que acabou eliminada na primeira fase da quarta divisão.

ANIMADO

Em seu retorno, o jogador se mostrou bastante empolgado.

“Estou muito feliz e motivado em poder rever meus companheiros. Espero que possamos alcançar o objetivo do clube, e espero contribuir da melhor maneira possível”, disse Jackie.

O atacante também falou sobre a passagem pelo Tricolor de Aço.

“Tudo na vida serve de aprendizado, ganhei uma experiência muito boa no Fast, posso dizer que estou voltando mais maduro pro Manaus. Eu espero daqui pra frente que com muita dedicação, seja possível dar sequência e fazer uma boa temporada em busca do acesso“, finalizou

PRÓXIMO JOGO

O Manaus-AM retorna a campo pela Série C no próximo domingo (12), às 16h, em casa, contra o Botafogo-PB. O time amazonense lidera o Grupo 1 da competição com 24 pontos, mas está apenas dois pontos do quinto colocado, que é o adversário da próxima rodada.