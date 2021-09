Atacante que disputou o Paulista A3 pelo Bandeirante é anunciado em clube paranaense – Futebol Interior

Birigui, SP, 8 (AFI) – O atacante Thales está de casa nova. Após disputar a última edição do Campeonato Paulista Série A3 pelo Bandeirante, o jogador é o novo reforço do PSTC-PR na disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense.

Pelo BEC, o atleta atuou em oito partidas, mas não marcou gols ou deu assistências.

CARREIRA

Na base, Thales passou pelas equipes do Juventude, Figueirense e Athletico Paranaense. Após se tornar profissional, jogou em equipes paulistas como Grêmio Prudente, Batatais e XV de Jaú.

Um dos times em que o atleta mais jogou foi no Coimbra-MG. Nas temporadas de 2018 e 2019, ajudou a equipe mineira a sair da terceira divisão estadual e chegar até a elite.

FALA JOGADOR

O atleta agradeceu o PSTC-PR pela oportunidade de vestir a camisa do clube.

“Quero agradecer o PSTC-PR pela oportunidade. Eu joguei recentemente o Campeonato Paulista da Série A3. Eu chego bem, estou bem fisicamente, vinha treinando e chego para agregar valor a este grupo que está invicto na competição. Espero chegar para ajudar o clube e daqui a um mês comemorar o acesso”, disse ele.

COMPETIÇÃO

Após três rodadas, o PSTC-PR está com sete pontos e lidera. O próximo jogo da equipe é nesta quarta-feira, contra o União-PR, fora de casa.