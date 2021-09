Atacante titular lesiona o joelho e não joga mais pelo Operário na Série B – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 15 (AFI) – O Operário sofreu uma baixa importante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante Jean Carlo vai precisar passar por uma cirurgia no joelho e não joga mais em 2021.

No começo de julho, Jean Carlo sofreu uma lesão no joelho direito. O atacante tentou voltar duas vezes, contra Coritiba e Sampaio Corrêa, mas voltou a sentir o problema e dessa vez vai realizar a cirurgia.

Esse é o terceiro desfalque que o técnico Matheus Costa tem por lesões no joelho. Jean Carlo se junta a Tomas Bastos e Leandrinho, que também não atuam mais nesta temporada.

A boa notícia para o treinador alvinegro é o retorno do atacante Felipe Garcia, que cumpriu suspensão automática no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão.

A provável escalação do Operário contra o Cruzeiro é: Simão; Fábio Alemão, Rodolfo Filemon, Reniê e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo Santos, Tomaz e Marcelo; Felipe Garcia e Paulo Sérgio.

Não vivendo um bom momento no campeonato, o Fantasma amarga um jejum de três partidas e, na nona colocação, com 33 pontos, pode ficar mais perto da zona de rebaixamento do que do G4 em caso de novo tropeço.