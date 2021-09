Ataques na web: Luíza Sonza revela que já recebeu fotos de armas como ameaça

Luísa Sonza voltou a falar sobre os ataques que tem sofrido na web. A declaração foi feita durante um bate-papo com Tata Estaniecki e Bruna Unzueta no podcast Poddelas. De acordo com a jovem, alguns processos judiciais tiveram que ser abertos. “Qualquer coisa da minha vida, que está ao vivo, eu fico pensando o tempo todo que as pessoas estão me xingando muito e que a galera vai acabar comigo no outro dia. Eu tenho um monte de problemas assim na minha cabeça”, disse ela.