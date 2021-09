Até 13 setembro: Bayer abre matrículas para 160 vagas; veja como se inscrever

Estão abertas, até o dia 13 de setembro, as inscrições do Programa de Estágio 2022 da Bayer. Ao todo são 160 vagas voltadas para estudantes dos ensinos técnico e superior de diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas por unidades da empresa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.