Até R$ 29,9 mil: confira lista de concursos abertos no Brasil

Prefeitura de Santarém Novo (PA) 30/09/21 158 R$ 5.500,00 fundamental, médio e superior Santarém Novo Pará Edital Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí (MG) 30/09/2021 3 R$ 2.551,83 fundamental, médio e superior Santa Rita do Sapucaí Minas Gerais Edital Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curú (Cisvale) 30/09/2021 173 R$ 4.671,37 fundamental, médio e superior Caucaia e São Gonçalo do Amarante Ceará Edital Prefeitura de Alvorada (RS) 30/09/2021 124 R$ 14.104,29 fundamental, médio e superior Alvorada Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Atibaia (SP) 30/09/2021 3 R$ 1.324,95 fundamental Atibaia São Paulo Edital Prefeitura de Bragança Paulista (SP) 30/09/2021 16 R$ 1.922,61 fundamental e médio Bragança Paulista São Paulo Edital Prefeitura de Granito (PE) 30/09/2021 63 R$ 11.840,00 fundamental, médio e superior Granito Pernambuco Edital Prefeitura de Ilhota (SC) 30/09/2021 20 R$ 3.614,07 fundamental, médio e superior Ilhota Santa Catarina Edital Prefeitura de Praia Grande (SP) 30/09/2021 45 R$ 1.800,00 fundamental Praia Grande São Paulo Edital Prefeitura de São Sebastião (SP) 30/09/2021 60 R$ 1.692,60 fundamental São Sebastião São Paulo Edital Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 29/09/2021 12 R$ 1.650,00 fundamental Rio Grande Rio Grande do Sul Edital Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação 29/09/2021 4 R$ 29.879,79 superior Brasília, Belém e Macapá Distrito Federal, Pará e Amapá Edital Tribunal de Justiça de Rondônia 29/09/2021 43 R$ 9.834,51 médio e superior Rondônia Rondônia Edital Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Alagoas 28/09/2021 4 R$ 2.535,00 médio e superior Alagoas Alagoas Edital Caixa Econômica Federal 27/09/2021 1100 R$ 3.000,00 médio todo o país todo o país Edital Prefeitura de Concórdia (SC) 27/09/2021 92 R$ 3.585,48 superior Concórdia Santa Catarina Edital Prefeitura de Rio Claro (SP) 27/09/2021 49 R$ 2.206,74 fundamental, médio e superior Rio Claro São Paulo Edital Prefeitura de Sumaré (SP) 27/09/2021 69 R$ 3.751,72 fundamental, médio e superior Sumaré São Paulo Edital Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito (MG) 27/09/2021 28 R$ 2.715,05 fundamental, médio e superior Itabirito Minas Gerais Edital Universidade Federal de Rondonópolis (MT) 27/09/2021 30 R$ 10.074,18 técnico e superior Rondonópolis Mato Grosso Edital Marinha 26/09/2021 44 R$ 3.465,81 técnico Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Marinha 26/09/2021 20 R$ 1.414,82 médio e técnico Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Gonzaga (MG) 25/10/2021 19 R$ 1.550,00 médio Gonzaga Minas Gerais Edital Prefeitura de Capanema (PA) 24/09/2021 107 R$ 1.100,00 fundamental Capanema Pará Edital Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Goiás 24/09/2021 78 R$ 4.665,82 médio e superior Goiás Goiás Edital Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palhoça (CMDCA) 24/09/2021 1 R$ 2.695,26 superior Palhoça Santa Catarina Edital Conselho Regional de Farmácia do Paraná 24/09/2021 91 R$ 7.366,13 médio e superior Paraná Paraná Edital Exército 24/09/2021 410 fundamental e médio Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Campo Grande, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria, São Paulo, Belém Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Ceará, Amazonas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Pará Edital Prefeitura de Bonito de Minas (MG) 24/09/2021 32 R$ 1.500,00 médio Bonito de Minas Minas Gerais Edital Prefeitura de Caraguatatuba (SP) 24/09/2021 24 R$ 1.589,00 fundamental Caraguatatuba São Paulo Edital Prefeitura de Ibirama (SC) 24/09/2021 4 R$ 14.779,35 fundamental e superior Ibirama Santa Catarina Edital Prefeitura de São João del-Rei (MG) 24/09/2021 346 R$ 9.826,00 fundamental, médio, técnico e superior São João del-Rei Minas Gerais Edital Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) 24/09/2021 42 R$ 1.550,00 médio São Miguel do Guamá Pará Edital Prefeitura de Vespasiano (MG) 24/09/2021 14 R$ 8.995,75 superior Vespasiano Minas Gerais Edital Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima 24/09/2021 30 R$ 2.412,97 superior Roraima Roraima Edital Câmara Municipal de Barueri (SP) 23/09/2021 37 R$ 8.328,56 fundamental, médio, técnico e superior Barueri São Paulo Edital Câmara Municipal de Quartel Geral (MG) 23/09/2021 3 R$ 2.423,85 fundamental, médio e superior Quartel Geral Minas Gerais Edital Companhia Hidromineral de Piratuba (SC) 23/09/2021 6 R$ 1.696,84 alfabetizado Piratuba Santa Catarina Edital Prefeitura de Corbélia (PR) 23/09/2021 40 R$ 5.516,34 fundamental, médio e superior Corbélia Paraná Edital Prefeitura de Cubatão (SP) 23/09/2021 20 R$ 3.156,37 superior Cubatão São Paulo Edital Prefeitura de Franca (SP) 23/09/2021 21 R$ 3.518,05 superior Franca São Paulo Edital Prefeitura de Itapecerica (MG) 23/09/2021 49 R$ 12.980,27 fundamental, médio e superior Itapecerica Minas Gerais Edital Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) 23/09/2021 32 R$ 12,86 hora fundamental e médio Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Edital Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná 23/09/2021 700 R$ 641,60 técnico e superior Paraná Paraná Edital Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná 23/09/2021 700 R$ 16,04 hora-aula superior Paraná Paraná Edital Polícia Militar do Ceará 22/09/2021 2000 R$ 4.192,72 médio Ceará Ceará Edital Prefeitura de Guiratinga (MT) 22/09/2021 78 R$ 3.246,89 fundamental, médio e superior Guiratinga Mato Grosso Edital Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) 22/09/2021 1 R$ 4.250,44 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Astorga (PR) 22/09/2021 6 R$ 1.100,00 alfabetizado Astorga Paraná Edital Prefeitura de Bragança Paulista (SP) 22/09/2021 53 R$ 2.634,75 superior Bragança Paulista São Paulo Edital Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 21/09/2021 4 R$ 1.100,00 fundamental Blumenau Santa Catarina Edital Prefeitura de Edéia (GO) 21/09/2021 26 R$ 1.370,53 alfabetizado e fundamental Edéia Goiás Edital Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 21/09/2021 1000 R$ 2.000,00 médio Distrito Federal Distrito Federal Edital Junta Comercial do Estado do Pará 20/10/2021 15 R$ 2.809,35 médio e superior Pará Pará Edital Secretaria de Planejamento e Administração do Pará 20/10/2021 15 R$ 2.809,35 médio e superior Belém Pará Edital Agência Reguladora de Serviços Públicos de Casa Branca (SP) 20/09/2021 2 R$ 4.170,29 médio e superior Casa Branca São Paulo Edital Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) 20/09/2021 3 R$ 2.983,31 superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Minas Gerais Administração e Serviços S.A. 20/09/2021 397 R$ 2.460,20 fundamental, médio, técnico e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Prefeitura de Abaetetuba (PA) 20/09/2021 175 R$ 1.550,00 médio Abaetetuba Pará Edital Prefeitura de Araçatuba (SP) 20/09/2021 50 R$ 2.547,67 superior Araçatuba São Paulo Edital Prefeitura de Boa Vista da Aparecida (PR) 20/09/2021 10 R$ 1.539,29 alfabetizado e fundamental Boa Vista da Aparecida Paraná Edital Prefeitura de Campo Bom (RS) 20/09/2021 26 R$ 15.232,72 superior Campo Bom Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Formosa (GO) 20/09/2021 308 R$ 2.900,00 fundamental, médio e superior Formosa Goiás Edital Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul 19/09/2021 165 R$ 6.600,00 médio e superior Campo Grande Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Cardoso (SP) 19/09/2021 15 R$ 5.939,00 fundamental, médio e superior Cardoso São Paulo Edital Prefeitura de Feira de Santana (BA) 19/09/2021 389 R$ 1.696,00 médio e superior Feira de Santana Bahia Edital Tribunal de Justiça de Tocantins 19/09/2021 60 R$ 9.417,98 médio e superior Tocantins Tocantins Edital Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (MS) 18/11/2021 7 R$ 28.884,20 superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Edital Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito) 18/10/2021 186 R$ 2.970,52 superior Osasco São Paulo Edital Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão 17/09/2021 2 R$ 3.200,00 superior Caetité Bahia Edital Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Goiás 17/09/2021 100 R$ 3.360,00 superior Goiás Goiás Edital Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) 17/09/2021 16 R$ 5.294,08 médio Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Adrianópolis (PR) 17/09/2021 11 R$ 6.565,80 médio, técnico e superior Adrianópolis Paraná Edital Prefeitura de Breu Branco (PA) 17/09/2021 61 R$ 1.550,00 médio Breu Branco Pará Edital Prefeitura de Concórdia (SC) 17/09/2021 9 R$ 19.525,38 médio e superior Concórdia Santa Catarina Edital Prefeitura de Ouro (SC) 17/09/2021 29 R$ 3.647,81 fundamental, médio e superior Ouro Santa Catarina Edital Prefeitura de Piranhas (GO) 17/09/2021 40 R$ 1.588,90 fundamental e médio Piranhas Goiás Edital Prefeitura de Ribeirão do Sul (SP) 17/09/2021 5 R$ 3.601,38 fundamental e superior Ribeirão do Sul São Paulo Edital Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe 17/09/2021 517 R$ 1.100,00 fundamental Sergipe Sergipe Edital Tribunal de Justiça de São Paulo 17/09/2021 266 R$ 28.883,97 superior São Paulo São Paulo Edital Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas 15/10/2021 300 R$ 3.800,00 superior Alagoas Alagoas Edital Câmara Municipal de Barbacena (MG) 14/10/2021 15 R$ 5.250,91 fundamental, médio e superior Barbacena Minas Gerais Edital Prefeitura de Birigui (SP) 14/10/2021 74 R$ 3.770,93 superior Birigui São Paulo Edital Prefeitura de Ouro Branco (MG) 13/10/2021 14 R$ 4.392,28 médio, técnico e superior Ouro Branco Minas Gerais Edital Conselho Regional de Farmácia do Pará 13/10/2021 26 R$ 8.207,86 médio e superior Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém Pará Edital Prefeitura de Luz (MG) 13/10/2021 90 R$ 12.535,54 fundamental, médio, técnico e superior Luz Minas Gerais Edital Prefeitura de Várzea Nova (BA) 13/10/2021 220 R$ 4.800,00 fundamental, médio e superior Várzea Nova Bahia Edital Procuradoria Geral do Pará 13/10/2021 36 R$ 3.238,47 médio e superior Pará Pará Edital Prefeitura de Simão Dias (SE) 11/10/2021 146 R$ 12.000,00 fundamental, médio e superior Simão Dias Sergipe Edital Prefeitura de Laurentino (SC) 10/10/2021 2 R$ 1.823,10 fundamental Laurentino Santa Catarina Edital Prefeitura de Criciúma (SC) 08/10/2021 35 R$ 5.160,19 fundamental e superior Criciúma Santa Catarina Edital Prefeitura de Vargem (SC) 08/10/2021 5 R$ 4.741,60 médio e superior Vargem Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Heliodora (MG) 07/10/2021 1 R$ 1.319,31 fundamental Heliodora Minas Gerais Edital Conselho Regional de Psicologia do Maranhão 07/10/2021 60 R$ 3.873,87 fundamental, médio e superior São Luís Maranhão Edital Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul 07/10/2021 10 R$ 22.213,43 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 07/10/2021 49 R$ 4.180,67 médio e superior Ceará Ceará Edital Prefeitura de Carapicuíba (SP) 07/10/2021 36 R$ 1.550,00 fundamental Carapicuíba São Paulo Edital Prefeitura de Ervália (MG) 07/10/2021 126 R$ 15.900,00 fundamental, médio e superior Ervália Minas Gerais Edital Prefeitura de Lambari (MG) 07/10/2021 143 R$ 2.141,88 fundamental, médio e superior Lambari Minas Gerais Edital Prefeitura de Navegantes (SC) 07/10/2021 32 R$ 4.086,67 médio e superior Navegantes Santa Catarina Edital Prefeitura de Taubaté (SP) 07/10/2021 15 R$ 6.638,08 médio e superior Taubaté São Paulo Edital Secretaria de Planejamento e Administração do Pará 07/10/2021 24 R$ 2.809,37 superior Pará Pará Edital Procuradoria Geral do Rio Grande do Sul 06/10/2021 7 R$ 20.353,06 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 05/10/2021 4 R$ 15.820,85 superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Defensoria Pública do Estado do Pará 04/10/2021 10 R$ 20.565,34 superior Pará Pará Edital Câmara Municipal de Santa Cruz de Goiás (GO) 03/10/2021 25 R$ 2.000,00 fundamental e médio Santa Cruz de Goiás Goiás Edital Prefeitura de Carapicuíba (SP) 01/10/2021 6 R$ 11.402,18 superior Carapicuíba São Paulo Edital Procuradoria Geral de Goiás 01/10/2021 30 R$ 32.037,13 superior Goiânia Goiás









Fonte: iBahia