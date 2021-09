Athletico pode faturar mais de R$ 40 milhões em premiações em caso de vaga na final da Sul-Americana – Futebol Interior

Curitiba, PR, 28 (AFI) – Buscando o bicampeonato da Sul-Americana, o Athletico terá uma motivação extra para o confronto contra o Peñarol. A classificação para a final representaria, pelo menos, R$ 10 milhões a mais nos cofres do Furacão, fazendo o clube ultrapassar os R$ 40 milhões em premiações na temporada.

AINDA PODE MELHORAR

O Furacão ganhou aproximadamente R$ 29,9 milhões em premiações na temporada, e passaria os 40 milhões de reais em classificação para final. Mas em caso de título, o clube iria faturar 4 milhões de dólares, aproximadamente R$ 21,3 milhões na cotação atual.

O Athletico ainda está na disputa da Copa do Brasil, onde se encontra na semifinal, com chances de chegar na final. Em caso de mais uma classificação, o clube aumentaria o valor total em premiações.

UM PÉ NA FINAL

Após a vitória no primeiro confronto por 2 a 1, o Furacão precisa apenas de um empate para avançar de fase. Até mesmo com uma derrota simples de 1 a 0, o clube avança pelo critério de gol fora. Os uruguaios precisam de dois gols para avançarem e em caso de 2 a 1, para o Peñarol, a partida será decidida nos pênaltis.

BOA ADMINISTRAÇÃO

O clube vem fazendo excelentes administrações financeiras. E vem sem “fechar no vermelho” desde 2013. Os resultados são vistos no campo, onde o clube foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana.