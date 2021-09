Athletico-PR é superado pelo CRB, mas avança para a próxima fase – Futebol Interior

Maceió, AL, 06 (AFI) – O Athletico Paranaense é o primeiro time garantido nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 de 2021! Na tarde desta segunda-feira (6), o Furacão foi superado por 2 a 1 pelo CRB-AL, no Estádio Universitário/UFAL, em Maceió, mas ficou com a vaga pelo saldo de gols construído no primeiro jogo das oitavas, quando venceu por 3 a 0.

Na próxima fase, a equipe paranaense vai enfrentar Palmeiras ou Confiança-SE, que definem a classificação na quarta-feira (8), em Aracaju.

O JOGO

O primeiro tempo da partida em Maceió foi movimentado, com dois gols marcados em apenas quatro minutos de bola rolando. Aos dois, Diego Caito cobrou falta com perfeição para colocar o Athletico-PR na frente. Logo depois, Rodrigo saiu sozinho, cara a cara com o goleiro paranaense, escolheu o canto e chutou para empatar para o CRB: 1 a 1. O jogo seguiu agitado, com o Galo tentando diminuir ainda mais a diferença de gols, mas o placar não foi mais alterado.

Na volta do intervalo, o CRB começou buscando o ataque e criou ótima chance na marca dos sete minutos. Gabriel fez boa jogada pela direita e passou para Polly, que estava livre de marcação, mas finalizou para fora. Depois, o Furacão passou a controlar as ações. Aos dez, Biro ficou sozinho na entrada da grande área e exigiu boa defesa de Rafael. Depois, aos 19, Islan se livrou de dois marcadores, ficou livre e finalizou para outra grande intervenção do goleiro do Galo. Os instantes finais foram mais equilibrados e, já aos 46, Thiago aproveitou bate e rebate dentro da área e marcou o segundo gol do CRB, mas que não garantiu vaga na sequência da competição.