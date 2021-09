Athletico-PR vence o Grêmio e assume a liderança provisória – Futebol Interior

Campinas, SP, 24 – Confronto movimentado entre Furacão e Tricolor na partida isolada do Brasileiro Sub-20 nesta sexta-feira (24). O Athletico-PR venceu o Grêmio por 4 a 2, no CAT do Caju, em Curitba, na abertura da 17ª rodada da competição.

O resultado leva o time paranaense à liderança, com 32 pontos, mas depende do desenrolar da rodada para manter a posição. Já a equipe gaúcha está em sétimo lugar, com 26 pontos somados, mas pode deixar o G-8 até o fim da rodada.

O JOGO

A etapa inicial foi movimentada em Curitiba, com as duas equipes buscando se consolidar no G-8. O Grêmio foi quem inaugurou o marcador: Rubens recebeu pela ponta direita, ganhou da defesa pelo alto, ajeitou para a perna direita e chutou firme para fazer o primeiro, aos dez minutos.

Os gols da virada rubro-negra saíram em sequência: aos 21, Julimar sofreu falta na área e o pênalti foi assinalado. Rômulo foi para a cobrança, de direita, encheu o pé e colocou no canto alto direito do arqueiro tricolor. Três minutos depois, Julimar recebeu pela ponta direita, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para virar o placar no CAT do Caju. As duas equipes ainda tiveram mais chances, porém as intervenções dos arqueiros Léo Linck e Thiago evitaram mais gols no primeiro tempo.

Na etapa final, o ritmo diminuiu no início, mas na metade do segundo tempo, o cenário voltou a ser movimentado. Aos 26 o Tricolor marcou: Gabriel Silva pegou o rebote na marca do pênalti, pegou de primeira e estufou a rede rubro-negra, deixando tudo igual.

Com 28 minutos, Rômulo arrancou pela esquerda, cruzou, o goleiro Thiago desviou e Renan, livre, apenas empurrou para as redes com o gol aberto. O Tricolor ainda perdeu o lateral Cuiabano, expulso aos 39 minutos. E o Furacão ainda conseguiu ampliar, novamente com Renan: ele recebeu na área, pelo lado direito, chutou forte e fez o quarto, definindo o placar no Paraná aos 47.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA NO SUB-20