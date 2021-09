Athletico-PR x Peñarol-URU – Vai confirmar vaga na final, Furacão? – Futebol Interior

Curitiba, PR, 29 (AFI) – O Athletico-PR espera manter vivo o sonho de ser bicampeão da Copa Sul-Americana e para isso precisa passar pelo Peñarol-URU. Os dois times fazem o jogo de volta da semifinal nesta quinta-feira, a partir das 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

Na semana passada, em jogo realizado no Estádio Campeón del Siglo, em Montevideu-URU, o Athletico-PR contou com gols de Terans e Pedro Rocha para ganhar do Peñarol-URU, por 2 a 1. O resultado dá a vantagem ao time paranaense de perder por 1 a 0 na Arena da Baixada.

COMO VEM O FURACÃO

A única diferença no Athletico-PR em relação ao jogo de ida da semifinal vai estar no banco de reservas. Depois de cumprir suspensão automática, o diretor-técnico Paulo Autuori comanda o time de forma interina mais uma vez. No Uruguai, a incubência ficou com Bruno Lazaroni.

Poupados na vitória sobre o Grêmio, por 4 a 2, no último final de semana, pelo Brasileirão, o zagueiro Pedro Henrique, os laterais Marcinho e Abner, o meia Terans e o atacante Bissoli retornam ao time titular.

Uma preocupação é em relação aos jogadores que estão pendurados e, se forem amarelados, ficarão de fora da grande final: o lateral-direito Marcinho, o volante Erick e o meia Léo Cittadini.

ESTÁ DESCANSADO

No Peñarol-URU, o técnico Mauricio Larriera deve escalar o mesmo time do jogo de ida. A principal aposta segue sendo Agustín Álvarez Martínez, artilheiro desta edição da Copa Sul-Americana, com dez gols. O atacante, inclusive, foi quem marcou na derrota no Uruguai.

Focado em buscar a classificação para a final, Larriera poupou todos os titulares no último domingo e mesmo assim o Peñarol-URU goleou o Boston River-URU, por 5 a 2, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Uruguaio.