Athletico-PR x Sport – Quem vai se recuperar no Brasileirão? – Futebol Interior

Curitiba, PR, 04 (AFI) – Sem conseguirem bons resultados nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Sport vão atrás da reabilitação neste domingo, quando se enfrentam a partir das 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba-PR, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.

Semifinalista da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR perdeu as últimas cinco partidas que fez no Brasileirão, se distanciando dos primeiros colocados. O time rubro-negro aparece no meio da tabela, em nono lugar, com 23 pontos.

O jejum do Sport é um pouco menor – quatro jogos -, mas a situação é mais delicada. Com apenas 16 pontos, o time pernambucano amarga a penúltima colocação e não depende de si para virar o turno fora da zona de rebaixamento.

SÓ SELECIONÁVEIS DE FORA

Depois de ter poupado os titulares no jogo da última quarta-feira, contra o FC Cascavel, pela semifinal do Campeonato Paranaense, o técnico António Oliveira vai escalar o Athletico-PR com o que tem de melhor à disposição.

O goleiro Santos e o meia Terans, convocados para as seleções do Brasil e do Uruguai, respectivamente, são os únicos desfalques. Por outro lado, António Oliveira tem o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão na derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no último final de semana.

ESTREIA NO BANCO

A partida na Arena da Baixada vai marcar a estreia de Gustavo Florentín como treinador do Sport. Substituto de Umberto Louzer, o paraguaio teve o nome publicado no BID da CBF no final da tarde desta sexta-feira.

“Tem que ser determinado. Agressivo na hora de marcar, agressivo na hora de atacar. Porque precisamos melhorar nesse aspecto”, disse Florentín.

Para essa partida, Florentín tem as voltas dos atacantes André e Paulinho Moccelin, que estavam suspensos no empate sem gols com a Chapecoense. Por outro lado, o meia Thiago Neves cumpre suspensão, enquanto Neílton, João Igor, Thiago Lopes e Everaldo estão no departamento médico.