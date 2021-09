Athletico x Grêmio – Com cabeça na Sul-Americana, Furacão pode facilitar vida tricolor… – Futebol Interior

Curitiba, PR, 24 (AFI) – Athletico e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 18h15, na Arena da Baixada, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro com pensamentos diferentes. Enquanto o Furacão está focado na semifinal da Sul-Americana, o Tricolor tenta enfim deixar a zona de rebaixamento.

Após sequência ruim dentro do Campeonato Brasileiro, o Athletico voltou a vencer no último sábado ao fazer 2 a 1 no Juventude, na Arena da Baixada. O triunfo levou o time paranaense aos 27 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento.

Já o Grêmio vem de uma vitória surpreendente diante do Flamengo, no Maracanã. O Tricolor tem 22 pontos, muito próximo de deixar a zona de rebaixamento, principal meta do técnico Luiz Felipe Scolari.

COMO VEM O FURACÃO?

Com o duelo de volta da Sul-Americana, diante do Peñarol, marcado para a próxima quinta-feira, o Athletico poderá preservar alguns jogadores na partida frente ao Grêmio. O técnico Paulo Autuori certamente não colocará em campo aqueles atletas mais desgastados. Entram nessas opções: o zagueiro Thiago Heleno e o atacante Nikão.

O treinador tem como desfalque certo o volante Erick, suspenso, o zagueiro Lucas Halter e o atacante Matheus Babi, lesionados. Os dois últimos já estão há um bom tempo no Departamento Médico. A expectativa é que a base seja a mesma do time que bateu o Peñarol, por 2 a 1, no Uruguai.

Existe uma expectativa de Pedro Rocha, autor de um dos gols contra o Peñarol, iniciar jogando. Quem também poderá iniciar o duelo é Léo Cittadini. No entanto, Paulo Autuori deverá definir os 11 iniciais apenas minutos antes da bola rolar.

E O TRICOLOR?

Felipão tem um reforço importante para o duelo. Douglas Costa está recuperado de uma lesão muscular e ficará entre os suplentes, No entanto, nem tudo é alegria. Kannemmann vem tendo problemas e pode passar por uma cirurgia.

A possibilidade de perder Kannemann preocupa o treinador, que já não tem Pedro Geromel, com uma fratura no dedo mínimo do pé. A defesa terá Ruan e Rodrigues.

“Estamos lutando cada dia mais, todo mundo está vendo. É nítida a evolução do nosso grupo. Vamos brigar primeiramente para sair desta lama, como o professor e o pessoal aqui menciona. Tirar o pé da lama logo para depois pensar em coisas maiores. Mas o foco agora é sair dessa situação que o Grêmio se encontra e não é o lugar do Grêmio”, falou Vanderson.