Atividades comerciais retomam funcionamento em horário normal

As mudanças nos protocolos gerais e setoriais, adotadas pela Prefeitura, estarão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) de hoje. A medida foi tomada devido à crescente redução do número de casos de Covid-19 e ao avanço da vacinação contra o coronavírus na cidade, que permitem a retomada das atividades de forma segura para a população.