Atlético-BA 1 x 0 ASA-AL – No duelo de eliminados, gol de bicicleta define o placar – Futebol Interior

Alagoinhas, BA, 5 (AFI) – Já eliminados da Série D do Campeonato Brasileiro, Atlético-BA e ASA-AL se enfrentam neste domingo, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Um golaço de bicicleta definiu a vitória do time baiano por 1 a 0, pela 14ª e última rodada da primeira fase da competição.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 18 pontos e encerrou a sua participação na quinta colocação do Grupo A4. Já o clube alagoano ficou em sétimo, com 12 pontos.

O JOGO

Sem grandes pretensões na partida, já que estavam eliminados antes mesmo do início da rodada, as duas equipes fizeram um duelo aberto e com muitas chances de balançar as redes.

O único gol do jogo foi anotado aos 42 minutos da etapa inicial. Iltinho recebeu cruzamento da esquerda e, de bicicleta, fez um golaço.