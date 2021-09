Atlético-CE 1 x 1 Juazeirense-BA – Um gol em cada tempo e ficou tudo igual na primeira decisão – Futebol Interior

Horizonte, CE, 11 (AFI) – Horizonte, CE, 11 (AFI) – Ficou tudo igual na primeira partida do mata-mata da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro no estádio Domingão, em Horizonte (CE). Na tarde deste sábado, o Atlético-CE e o Juazeirense-BA ficaram no 1 a 1 e deixaram a definição da vaga para o segundo jogo.

O Atlético-CE abriu o marcador no final do primeiro tempo com Ewerton Potiguar, mas sofreu o empate no começo do segundo tempo com Thauan,

O segundo jogo está marcado para sábado (18), às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juzaeiro-BA. Quem vencer, avança para as oitavas de final. Um novo empate, leva a decisão para as penalidades.

PRIMEIRA FASE

Na primeira fase, o Atlético-CE terminou na quarta colocação do Grupo 3, com 21 pontos – foram seis vitórias, três empates e cinco derrotas. O Juazeirense liderou o Grupo 4, somando 27 pontos, com sete vitórias, seis empates e apenas uma derrota.

O JOGO

Os dois times procuraram o ataque desde o início do jogo, com o Juazeirense, apesar de ser o visitante, mais incisivo em campo. Apesar das jogadas ofensivas, tanto o Atlético-CE, quanto o Juazeirense-BA eram poucos objetivos e até os 20 minutos de jogo não tinham dado nenhum trabalho aos goleiros Carlão e Rodrigo Calaça.

A primeira boa chance foi do time visitante. Aos 22 minutos, Toni Galego arriscou de fora da área e mandou na trave do goleiro Carlão. Calaça fez sua primeira defesa três minutos depois em falta cobrada por Dudu Itapajé.

A emoção ficou para o final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, o Atletico-CE abriu o marcador. Após cruzamento da esquerda de Zé Carlos, Dudu Itapajé fez o corta luz e a bola sobrou para Ewerton Potuguar marcar o gol. O time da casa quase fez o segundo nos acréscimos. Rodrigo Calaça defendeu chute de Zé Carlos, no rebote Erick Pulga mandou no travessão.

ETAPA FINAL

O segundo tempo começou bem truncado e com os dois times abusando da falta e do nervosismo. O Juazeirense buscava o ataque e conseguiu o empate logo aos 12 minutos. Kesley fez jogada pela esquerda e tocou na medida para Thauan mandar para o fundo do gol.

Aos 26 minutos, o Atlético-CE quase ficou na frente no placar. Após falta pela direita, Ewerton Potiguar tocou de cabeça e Rodrigo Calaça faz excelente defesa.

O jogo caiu um pouco de produção no segundo tempo, marcado por muitas faltas dos dois lados e, com isso, poucas chances de gol foram criadas.