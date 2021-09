Atlético-CE 2 x 0 Paragominas-PA – Com dois gols no segundo tempo, Águia abre boa vantagem nas oitavas – Futebol Interior

Horizonte, CE, 25 (AFI) – Atlético-CE e Paragominas-PA se enfrentaram neste sábado, às 15h, no Estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará. O duelo foi válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D.

E o time da casa se deu melhor. Com um gol no início e outro no fim da etapa final, a Águia conseguiu uma importante vantagem para o jogo da volta, em que poderá perder até por um gol de diferença. A segunda partida é no próximo domingo, às 16h, na Arena Verde.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira chance do jogo foi do Paragominas-PA. Aos oito minutos, Kaikinha recebeu cruzamento, livre de marcação, e pulou de peixinho. Porém, mandou para fora uma ótima oportunidade. Aos dez minutos mais uma chance. Paragominas-PA chega rápido ao ataque com boa troca de passes. Edicleber recebe no meio, ajeita e bate firme. Goleiro Carlão faz grande defesa para salvar o Atlético-CE.

Aos 31 minutos, o Atlético-CE balançou as redes, mas não valeu. Após escanteio e toque de cabeça de Ewerton Potiguar, a arbitragem marcou falta de ataque. Aos 42 minutos, Kaikinha cruzou na área e Paulo Rangel cabeceou para fora, desperdiçando boa oportunidade para o Jacaré. Aos 46 minutos mais uma chance do Paragominas-PA, mas Paulo Rangel finalizou mal, para fora, deixando o primeiro tempo sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Logo no início da segunda etapa, o time da casa abriu o placar. Aos cinco minutos, Claudivan cruzou, Erick Pulga se adiantou à marcação e cabeceou para o gol. Dida até tocou na bola, mas ela já estava dentro. Aos 13 minutos os visitantes responderam. Da entrada da área, Rosivan finalizou para fora. Aos minutos, o Atlético-CE perdeu uma chance incrível. Claudivan, sozinho e de frente para gol, chutou por cima.

O jogo seguiu sem novas emoções até os 48 minutos do segundo tempo, quando Vitor Emannuel acionou Hitalo sozinho. O atacante driblou o goleiro Dida e mandou para o fundo da rede, fazendo 2 a 0 para o Atlético-CE e definindo o placar.