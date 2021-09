Atlético-GO aguarda reunião nesta quarta-feira para saber se terá público contra o Corinthians – Futebol Interior

Goiânia, GO, 7 (AFI) – O Atlético-GO vive a expectativa de contar com público na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Corinthians.

Uma reunião virtual entre CBF e representantes de clubes das séries A e B nesta quarta-feira decidirá sobre o assunto.

COMO VAI FUNCIONAR

O Atlético-GO acredita que será liberado 30% da capacidade do estádio. No caso do Antônio Accioly, que possui capacidade de 12.500 pessoas, seria permitida a entrada de 3.750 torcedores.

A possível decisão positiva da CBF também necessitaria do aval das prefeituras. No caso de Goiânia, o Executivo já sinalizou com a liberação, devendo incluir a partida em um dos eventos testes que a cidade realizará.

O JOGO

A partida contra o Corinthians é no próximo domingo, às 18h15, válida pela primeira rodada do returno do Brasileirão. Atualmente, o Dragão ocupa o sétimo lugar, com 28 pontos.