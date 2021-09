Atlético goleia Porto Vitória fora de casa – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 21 (AFI) – O Galo construiu grande vantagem rumo às semifinais da Copa do Brasil Sub-17. Na tarde desta quinta-feira (21), pelo duelo de ida das quartas, com quatro gols de Yan e um de Nicollas, o Atlético-MG goleou o Porto Vitória-ES por 5 a 0, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

Dessa forma, o time mineiro pode perder por até quatro gols de diferença que mesmo assim avança. Aos capixabas, resta devolver cinco de saldo para, ao menos, levar a decisão aos pênaltis. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (28), no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte.

O JOGO

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético-MG abriu boa vantagem ainda na etapa inicial. Logo aos 14, Isaac roubou bola após falha da defesa do Porto e cruzou para Yan completar para o fundo das redes.

Mais tarde, aos 40, Yan dominou na entrada da área, viu o espaço e arriscou chute forte de longe para fazer o segundo do time mineiro, que ainda marcou o terceiro aos 43 minutos, novamente com Yan em cobrança de pênalti.

Já na volta para o segundo tempo, Yan fez boa jogada, bateu com categoria e acertou o ângulo do goleiro André para fazer o quarto dele e do Galo no jogo.

Mais tarde, na marca dos 37, Henrique colocou a mão na bola dentro da área e recebeu o cartão vermelho. Na cobrança da penalidade, Nicholas foi para a batida e garantiu o quinto gol atleticano.

