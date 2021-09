Atlético-MG assina pré-contrato com atacante de arquirrival mineiro – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 19 (AFI) – Líder absoluto do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG já se movimenta nos bastidores para reforçar ainda mais seu elenco na temporada 2022. Tanto é que o presidente do clube, Sérgio Coelho, confirmou ter pré-contrato assinado com Ademir, destaque do arquirrival América-MG.

“Nós já contratamos o Ademir, do América, que chega em janeiro. Está com o pré-contrato assinado”, comentou o dirigente em entrevista ao jornalista Kleyton Borges, horas antes da vitória sobre o Sport, por 3 a 0, no Mineirão.

O atacante tem contrato até o final do ano com o América-MG e já poderia assinar pré-contrato com outro clube.

Ademir tem 26 anos e desde o ano passado tem chamado atenção de clubes poderosos do futebol brasileiro. O Palmeiras abriu negociação para contratá-lo, mas a conversa esfriou. O próprio Atlético-MG já vinha sondando o atacante, mas só agora o acerto foi concretizado.

Revelado pelo Rio Claro, do interior de São Paulo, o jogador passou pela base do Benfica, de Portugal, mas voltou ao Brasil para defender Inter de Limeira, Patrocinense, Jaraguá e Nacional. Chegou ao América-MG em 2018, evoluindo a cada ano e tornando-se destaque no profissional.

Ainda sem Ademir, o Atlético-MG é o líder do Brasileirão, com 45 pontos ganhos. Sete pontos a mais que o Palmeiras, segundo colocado.