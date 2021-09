Atlético-MG e Flamengo vencem de novo; Fortaleza garante vaga histórica na semifinal – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – As semifinais da Copa do Brasil 2021 foram definidas na noite desta quarta-feira, quando Atlético-MG, Flamengo e Fortaleza venceram e avançaram. Destaque para o time cearense, que nunca havia chegado tão longe na competição nacional. O Athletico-PR havia eliminado o Santos na terça-feira.

No primeiro jogo da noite, o Atlético-MG venceu o Fluminense por 1 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Hulk, de pênalti, fez o único gol da partida. Como já havia vencido o confronto de ida por 2 a 1, no Rio, os mineiros garantiram vaga na próxima fase.

O adversário do Galo na semifinal será o Fortaleza, que atropelou o São Paulo, por 3 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os times haviam empatado a ida por 2 a 2, na capital paulista. Esta é a primeira vez na história que o Fortaleza chega às semifinais da competição, confirmando a ótima temporada sob o comando de Juan Vojvoda.

Por fim, o Flamengo voltou a vencer o Grêmio, desta vez por 2 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Na ida o time carioca já havia vencido por 4 a 0, em Porto Alegre. O Mengão agora enfrentará o Athletico-PR na semifinal da Copa do Brasil.

