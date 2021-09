Atlético-MG goleia Porto Vitória-ES e carimba vaga nas semifinais – Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – O Atlético-MG carimbou a vaga para as semifinais da Copa do Brasil Sub-17 na tarde desta terça-feira (28). No SESC das Alterosas, em Belo Horizonte, o Galo goleou o Porto Vitória-ES por 7 a 0 pelo jogo de volta das quartas de final.

No duelo de ida, o Alvinegro também goleou o time capixaba, mas por 5 a 0. Na próxima fase, a equipe mineira vai enfrentar São Paulo ou Fluminense.

O jogo

O Galo começou o jogo no ataque. Aos dez minutos, Yan abriu o placar em cobrança de pênalti. Dois minutos depois, o jogador recebeu cruzamento na área e bateu de primeira para ampliar.

Inspirado, Yan fez o terceiro aos 17 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 recebeu lançamento em profundidade, se livrou da marcação e bateu com categoria para balançar as redes. O Porto Vitória não conseguia reagir e o Alvinegro chegou ao quarto gol aos 26 minutos. Kaue recebeu excelente passe rasteiro na área e chutou forte.

No segundo tempo, o Atlético marcou o quinto gol aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, Carlos Henrique cabeceou firme e não deu chance de defesa para o goleiro. O Galo ampliou aos 34 minutos. Isaac fez excelente jogada individual pelo meio, se livrou de dois marcadores e chutou rasteiro. No fim, aos 43, o Atlético deu números finais à partida com João Lucas, que recebeu bola no meio da área e estufou as redes.