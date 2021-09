Atlético-MG, São Paulo e Porto Vitória-ES garantem a classificação – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 07 (AFI) – Mais três equipes garantiram vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 na tarde desta terça-feira. Na SM Sports, em Londrina (PR), o Atlético-MG venceu o Londrina por 2 a 1. Mesmo placar do triunfo do Porto Vitória-ES sobre o São Raimundo-RR, no Canarinho, em Boa Vista. O São Paulo goleou a Jacuipense-BA por 8 a 2, em Cotia (SP).

Na próxima fase, Galo e Porto Vitória se enfrentam por uma vaga nas semifinais. Já o Tricolor, terá pela frente o Fluminense, em dois jogos, para buscar a classificação.

LONDRINA 1 X 2 ATLÉTICO-MG

Na SM Sports, o Atlético-MG voltou a vencer o time paranaense e avançou na Copa do Brasil. O Galo inaugurou o marcador aos 26 minutos da primeira etapa, quando Alisson encontrou Yan, na entrada da área, e ele finalizou bonito de direita para vencer o goleiro adversário.

O Londrina empatou ainda no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Victor Hugo cobrou penalidade máxima com categoria e deixou tudo igual. Já na segunda etapa, aos 47, o Galo tentou finalizar três vezes para conseguir furar a meta do Londrina.

A última finalização foi de Nicolas, após duas belas defesas do goleiro da casa. Com isso, o Galo fechou o marcador e avança à próxima fase com 6 a 3 no placar agregado.

SÃO PAULO 8 X 2 JACUIPENSE

No estádio Marcelo Portugal, o São Paulo goleou a Jacuipense econfirmou sua classificação às quartas de final da competição. Mesmo com uma larga vantagem, o Tricolor entrou disposto a marcar mais gols.

Logo com dois minutos de jogo, Mateus Amaral serviu João Gabriel, que finalizou para abrir o placar. Já aos 11, Newertton cobrou falta direto para o gol e aumentou. O terceiro saiu aos 14, em cobrança de pênalti de João Douglas.

Aos 24, Perroni aproveitou a sobra de bola após bate e rebate na área e chutou firme para fazer o quarto. Com 32 minutos, Mateus Amaral cobrou pênalti com categoria e fez o quinto. Já aos 39, o Tricolor aumentou com Newertton: ele desviou de cabeça para as redes após levantamento de Mateus. O São Paulo ainda marcou mais uma vez na primeira etapa: aos 41, Alves passou para Marcos Brito e finalizou para fazer o sétimo.

Com o placar vantajoso, o Tricolor buscou cadenciar mais o confronto. Porém, conseguiu marcar mais uma vez aos cinco minutos do segundo tempo. Após lançamento, Eduardo finalizou de cabeça para fazer o oitavo.

A Jacuipense conseguiu marcar dois gols para diminuir o marcador. Aos 37 minutos, Edjadson recuperou a bola no campo de ataque e serviu Robinho, que tocou na saída do goleiro para fazer o primeiro. O segundo saiu aos 44, em um belo gol de Edjadson. Ele carregou a bola pelo lado direito, passou por toda a marcação e chutou firme para fazer o segundo.

No placar agregado, o São Paulo terminou com 12 a 3 sobre o adversário.

SÃO RAIMUNDO 1 X 2 PORTO VITÓRIA

Em duelo no Canarinho, o Porto Vitória superou o São Raimundo por 2 a 1. Atrás no confronto, o Mundão começou o duelo pressionando, e logo aos dois minutos, abriu o placar.

Kallil recebeu o passe na área, saiu de frente para o goleiro e apenas tocou por cima do adversário para inaugurar o marcador. Porém, no minuto seguinte, o time da casa perdeu o zagueiro Marcos, expulso.

Com isso, o Verdão conseguiu virar o duelo. Aos 42 minutos, Miguel recebeu o passe em velocidade da defesa adversária e tocou na saída do goleiro. Já o segundo do time visitante veio aos 20 minutos da etapa final, quando Felipão pegou a sobra de bola dentro da área e encheu o pé para colocar a bola nas redes, dando números finais ao duelo.

No placar agregado, o Porto Vitória venceu o confronto por 5 a 1.