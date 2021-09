Atlético-MG tropeça e Palmeiras acirra briga pela liderança; Corinthians e Vasco também vencem – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Sete jogos movimentaram a 16ª rodada do Brasileirão Sub-20 neste domingo (19). Destaque para o Vasco, que goleou o Ceará por 4 a 0 e entrou no G-8 do campeonato. Já o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Fortaleza e garantiu a permanência na liderança. Encerrando o dia de jogos, o Corinthians venceu o clássico contra o Santos por 3 a 1.

VITÓRIA DO VASCÃO!

No Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), o Vasco goleou o Ceará por 4 a 0. O Gigante da Colina abriu o placar aos 23 minutos, em chute de Tavares no ângulo direito do gol. Dez minutos depois, Tavares fez mais um. O camisa 9 recebeu cruzamento e completou de carrinho.

No segundo tempo, o time de São Januário fez o terceiro aos 24 minutos. Rodrigo recebeu passe de Caio Eduardo e balançou as redes do Vozão. No fim, aos 39, Marcos Dias entrou na área, tocou na saída do goleiro e deu números finais ao jogo.

Com o resultado, o Vasco entra no G-8 e assume a sétima posição, com 25 pontos. O Ceará está em 15º lugar, com 17 pontos.

Vasco vence mais uma no Sub-20

DEU VERDÃO!

No Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, os visitantes venceram por 1 a 0. O Verdão fez o gol do triunfo aos 21 minutos do primeiro tempo. Endrick aproveitou uma sobra na área do Coelho, dominou a bola e chutou forte no canto direito do goleiro. No segundo tempo, o Palmeiras segurou as investidas do América e garantiu os três pontos fora de casa.

Com a vitória, o Verdão assume a vice-liderança do campeonato, com 31 pontos. O Coelho é o décimo colocado, com 23 pontos.

EMPATE!

Em Maracanaú (CE), no CT Ribamar Bezerra, tudo igual! O Galo abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo. Rubens, camisa 8, aproveitou cobrança de falta no meio da área e chutou no meio do gol. Aos 20 minutos, o Leão do Pici balançou as redes. Geilson Almeida fez bela jogada individual pela esquerda, se livrou da marcação e chutou rasteiro para selar o empate.

Com o resultado, o Leão fica em 17º lugar, com 12 pontos. O Galo permanece na liderança do campeonato, com 31 pontos.

MENGÃO!

No Rio de Janeiro, na Gávea, o Flamengo abriu o placar aos 18 minutos. Após jogada de velocidade de Matheus França, André recebeu passe na direita e estufou as redes do time tricolor. Aos 31, o Mengão fez o segundo novamente com André. Depois da cobrança de escanteio, a bola sobrou no pé do camisa 9, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. No segundo tempo, o Flamengo fez o terceiro de pênalti, aos 36 minutos, com Yuri. O Bahia diminuiu no fim. Aos 39, também de pênalti, Riquelme acertou o canto direito do gol.

Com a vitória, o Mengão aparece em quarto lugar, com 30 pontos conquistados. O Bahia é o 19º colocado, com 11 pontos.

CHAPE VENCEU!

No CT Água Amarela, em Chapecó, a Chapecoense bateu o Furacão. Os donos da casa abriram o placar aos 32 minutos, com chute de fora da área de Marco Junior. O Furacão empatou oito minutos depois. Julimar chutou rasteiro e balançou as redes em Chapecó. Antes do intervalo, o Verdão fez o segundo. Tiago Coser, aos 47, acertou bela cobrança de falta.

No segundo tempo, a Chape fez o terceiro aos seis minutos. Paulinho aproveitou sobra na área e marcou mais um para o mandante. Aos 20, foi a vez de Rodriguinho balançar as redes em cabeçada no canto direito do gol. No fim do jogo, aos 49, o Rubro-Negro diminuiu. João Pedro aproveitou saída de bola errada da Chapecoense e chutou forte sem chance para o goleiro.

Com o resultado, a Chape aparece em 14º lugar, com 14 pontos. O Athletico fica na quinta posição, com 29 pontos.

BRILHO CELESTE

Na Arena Vera Cruz, em Betim (MG), a Raposa venceu o Tricolor das Laranjeiras com um gol no fim. O Cruzeiro abriu o placar com Vitor Leque, aos 12 minutos do primeiro tempo. O Fluzão deixou tudo igual aos 21 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Davi completou para o fundo das redes. No fim, aos 43 minutos, a Raposa fez jogada de velocidade pela esquerda e Kaiki soltou uma bomba para decretar o triunfo celeste.

Com a vitória em casa, o time mineiro aparece em nono lugar, com 25 pontos. O Flu é o 11º colocado, com 23 pontos.

TIMÃO LEVOU CLÁSSICO

No Parque São Jorge, em São Paulo, o Corinthians venceu o clássico contra o Santos. O dono da casa abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Keven recebeu passe de Giovanni na esquerda, limpou a marcação e bateu cruzado. O Santos empatou o jogo aos 28 minutos, em cobrança de pênalti de Rwan. Antes do intervalo, aos 41, o Timão fez o segundo. Cauê aproveitou bola no alto e cabeceou para o fundo das redes. No segundo tempo, o Alvinegro do Parque São Jorge decidiu o jogo. Aos 45 minutos, Felipe Augusto aproveitou rebote e chutou forte.

Com a vitória no clássico, o Corinthians fica na 13ª posição, com 22 pontos. O Santos é o lanterna do campeonato, com dez pontos conquistados.