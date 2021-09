Atlético-MG x Fluminense – Vantagem e tabus jogam a favor do Galo na Copa do Brasil – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 15 (AFI) – O Atlético-MG colocará à prova seu bom momento na temporada nesta quarta-feira, quando enfrentará o Fluminense, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E os números jogam a favor dos mineiros.

No confronto de ida, o Atlético-MG por 2 a 1, no Nilton Santos, no Rio. Assim, o time jogará com a vantagem do empate para avançar às semifinais. Já o Fluminense terá que vencer por dois gols de diferença para avançar. Vitória do time carioca por 1 a 0 levará a decisão para os pênaltis.

Outros números que jogam a favor do Atlético-MG, é que o Fluminense não vence o rival há 3 anos. O que aconteceu pela última vez no dia 21 de outubro de 2018, por 1 a 0, no Nilton Santos. Além disso, o Atlético-MG nunca foi eliminado pelos cariocas num mata-mata.

Quem se classificar deste confronto, além da premiação de R$ 7,3 milhões, enfrentará São Paulo ou Fortaleza na semifinal da Copa do Brasil. No confronto de ida, na capital paulista, a dupla empatou por 2 a 2.

GALO COM NOVIDADE NO ELENCO

Quanto ao time que entrará em campo, o Atlético-MG só não contará com Savarino, ainda entregue ao departamento médico. Quem também ficará de fora é o zagueiro Nathan Silva, que já disputou a competição pelo seu antigo clube, o Atlético-GO.

Mas a boa notícia para o técnico Cuca foi o retorno de Tchê Tchê aos treinamentos. O jogador vinha se recuperando de entorse no joelho esquerdo e deverá ser relacionado para ficar ao menos no banco de reservas.

FLUZÃO COM DÚVIDAS

Já o Fluminense ganhou duas dores de cabeça antes da decisão em Belo Horizonte. Isso porque os volantes André e Nonato reclamaram de dores musculares. Os dois foram relacionados, mas serão reavaliados na concentração. Nenê rescindiu nesta terça-feira, foi anunciado pelo Vasco e também é baixa no tricolor.

Caso não tenham condição de jogo, Wellington e Wallace deverão iniciar a partida no time titular. Quem sequer viajou foi Martinelli com dores na coxa esquerda e vetado pelo departamento médico.

Em compensação, Samuel Xavier deverá retornar à lateral-direita no lugar de Calegari, ele que foi poupado na rodada do Brasileirão no último final de semana. No restante o time não deverá ter mudanças.