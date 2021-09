Atlético-MG x Red Bull Bragantino – Times decidem título do Brasileiro Feminino A2 no Independência – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 6 (AFI) – Nesta terça feira, Atlético-MG e Red Bull Bragantino decidem o título do Campeonato Brasileiro Feminino A2. A partida de volta será realizada às 11h, no Estádio Independência. O primeiro confronto terminou em 0 a 0.

Ambas as equipes já estão com o acesso garantido para o Brasileiro A1. O Galo decide em casa por ter tido a melhor campanha.

PRESENÇA IMPORTANTE

Além da importância natural de ser uma final, o jogo terá um elemento a mais para as atletas. Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira feminina, estará no estádio para acompanhar a decisão.

O PRIMEIRO JOGO

Mesmo jogando fora de casa, as meninas do Galo jogaram bem e tiveram a chance de sair com a vantagem. Porém, Flávia Gil desperdiçou a cobrança de pênalti. Casso aconteça novo empate, com gols, ou não, o jogo será decidido nos pênaltis.

COMO CHEGAM

Dono da melhor campanha, o Atlético já chega invicto. As vingadoras já eliminaram o Cresspom, América-MG e Iranduba. O time terminou a fase de grupos com oito vitórias, três empates e nenhuma derrota. Já o Bragantino, chegam com oito vitórias, um empate e duas derrotas. O time de Camila orlando passou por Madre Celeste, Athlético e JC Esporte Clube.

ATAQUE PODEROSO

Com o melhor ataque da competição com 36 gols, o Massa Bruta ainda conta as duas artilheiras da competição. Ariel e Rosani têm, respectivamente, 11 e 9 gols.

CONFIRA A TABELA:

Terça-feira

11h

Atlético-MG x Red Bull Bragantino – Independência