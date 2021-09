Ator Armando Babaioff se irrita com exigência peculiar para teste de elenco

O ator Armando Babaioff desabafou na internet na última quinta-feira (2). O ator compartilhou com seus seguidores uma mensagem sobre um teste de elenco que exigia que as atrizes tivessem mais de 10 mil seguidores para participar da seleção. O artista não ficou nada feliz com a exigência.

“Isso aqui é o resumo do que virou a profissão de ator. Um teste de elenco que exige que as atrizes tenham mais de 10 mil seguidores. Às vezes me bate uma sensação ruim e me pego pensando que a nossa profissão já não existe mais, e há muito tempo. O que viramos?”, escreveu no Twitter. Isso aqui é o resumo do que virou a profissão de ator. Um teste de elenco que exige que as atrizes tenham mais de 10k seguidores.

Às vezes me bate uma sensação ruim e me pego pensando que a nossa profissão já não existe mais, e há muito tempo. O que viramos? pic.twitter.com/7w2IXWF43X — Babaioff VACINA SIM! (@babaioff) September 2, 2021