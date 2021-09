Ator de ‘Carinha de Anjo’ é encontrado morto em SP

O ator Luiz Carlos Araújo, o intérprete de Valter na novela Carinha de Anjo, do SBT, foi encontrado morto em São Paulo neste sábado (11). Ele tinha 39 anos. Ainda não se sabe a causa da morte do artista. A polícia civil de SP investiga o caso.

Filha do cantor Zezé Di Camargo, a atriz Camilla Camargo lamentou a morte do amigo: “Não consigo acreditar, não dá, não quero acreditar. Te conheci com meus 9 anos e de la para cá foram palcos divididos, histórias, abraços, carinho, que estão eternizados. Está doendo, Lu, está doendo muito. O céu terá um dos artistas mais talentosos para abrilhantar aí em cima, e a gente fica aqui na saudade. Até breve.”