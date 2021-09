Ator de ‘Carinha de Anjo’ foi morto por ‘asfixia acidental’, diz laudo médico

A morte de Luiz Carlos Araújo, conheço pelo seu trabalho em “Carinha de Anjo”, do SBT, foi causada por uma asfixia acidental. As informações são do UOL após análise do laudo do IML (Instituto Médico Legal).

Segundo a perícia, também foram encontradas drogas no corpo do artista quando ele faleceu.

“Consta da ocorrência que a vítima foi encontrada com um saco preto na cabeça, prática essa conhecia em Literatura Médica como re-respiração, usada com certa frequência para aliviar a respiração rápida e descontrolada em situações de ansiedade e em muitas práticas de asfixiofilia/parafilias, com o intuito de aumentar o teor de dióxido de carbono e diminuir o teor de oxigênio, variações estas que causam vasodilatação ou vasoconstrição de vasos extra e endocranianos. Tal prática pode ter como complicação a asfixia por confinamento (troca do ar respirável por ar irrespirável)”, dizia o laudo médico.

O caso segue em investigação.