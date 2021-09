Atos tem NOVAS vagas de emprego pelo país; veja funções

Atos anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes especializações pelo país. São mais de 25 oportunidades com vários benefícios ofertados. Confira todas as informações e como se candidatar!

Atos anuncia oportunidades de emprego

A Atos divulgou mais de 25 vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diversas áreas de atuações em todo o país. Além do salário, a empresa disponibiliza benefícios como vale transporte, seguro de vida, programa de treinamentos, programa de remuneração variável, previdência privada, participação de lucro, home office, convênio com empresas parceiras, auxílio farmácia e plano de saúde. Veja todas as funções ofertadas e localidades:

Analista Desenvolvedor Java – todo Brasil;

Desenvolvedor Mobile – São Paulo;

Engenheiro de Dados – São Paulo;

Consultor Ios – São Paulo;

Solutions Manager Cloud – todo Brasil;

Business Consultant I – e&U Industry Pre Sales Consultant/Projects – todo Brasil;

Analista SAP – Maringá;

Analista Suporte Usuário – São Paulo;

Analista Bi – Analytics – São Paulo;

Técnico de Suporte ao Usuário – Paraná;

Consultor Oracle (Gl) – todo Brasil;

Analista de Testes – todo Brasil;

Analista Desenvolvedor .Net – todo Brasil;

Analista de Projetos – Rio de Janeiro;

Analista Projetos/Negocios – todo Brasil;

Product Owner – todo Brasil;

Consultor Alteryx – todo Brasil;

Consultor TI (Ux / Ui) – todo Brasil;

Analista de Planejamento de Recursos – todo Brasil;

Líder de Projetos Segurança – São Paulo;

Analista Suporte Storage – São Paulo;

Estágio Dev – São Paulo;

Analista de Cibersegurança III – Brasília;

Consultor de Segurança III – Brasília;

Analista Desenvolvedor Dynamics 365 CRM – São Paulo;

Consultor Oracle (Wms) – todo Brasil;

Consultor Oracle (OTM) – todo Brasil.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Atos, os interessados devem acessar o site de inscrição, ler atentamente todos os requisitos informados pela empresa e, anexar o currículo atualizado em “Candidate-se“.

