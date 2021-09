Atrações de shopping garantem lazer com segurança para crianças; confira

Com avanço da vacinação e diminuição dos casos de covid-19 em Salvador, públicos dos mais diversos perfis estão se sentindo mais à vontade para aproveitar as opções de lazer. Pensando nisso, shoppings centers criaram alternativas seguras focando nas crianças. Um desses espaços é o Shopping Paralela.

Para aqueles que querem praticar um esporte pouco convencional, o mini golf é uma pedida. No piso L2, o Guiga’s Golf não tem restrição de idade. Crianças e adultos podem se desafiar encaçapando as bolinhas em cenários distintos, com diferentes graus de dificuldade.

Outro esporte que pode ser praticado é o boliche. De segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, e aos finais de semana, entre 14h e 21h, 10 pistas estão à disposição do público visitante.

Saindo do campo dos esportes, a Arena Laser Force é um exemplo. Grupos distintos disputam em diferentes cenários com efeitos visuais e luzes quem será o vencedor. A brincadeira funciona como se fosse um paintball, mas sem a tradicional bola de tinta. O equipamento é substituído por lasers e coletes modernos, conectados por sensores que apitam quando o adversário é atingido.

Outra boa pedida é o Game Station. De maneira imersiva, é possível participar de corridas dirigindo um carro ou pilotando uma moto, brincar de air hockey, jogar basquete e se aventurar em jogos no enorme parque de games. Além disso, no espaço é possível realizar festas, como aniversários e confraternizações.

Com circuitos interativos de obstáculos e de jogos/brinquedoteca, os espaços Super Força HQ e YouPlay Clube são perfeitos para as crianças de menor faixa etária se divertirem e praticarem atividades lúdicas, desenvolvendo aspectos físico-motoras, intelectuais, sensoriais e sociais. O Super Força HQ estará disponível até 24 de outubro.

Confira abaixo a programação completa de lazer