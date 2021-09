Atraso na pensão alimentícia: cantor Marcelo Falcão se defende sobre processo

O cantor Marcelo Falcão se envolveu em uma polêmica sobre pensão alimentícia nesta quarta-feira (8). Segundo a coluna de Fábia Oliveira, o artista estaria devendo quase um ano de pensão à filha, que cortou plano de saúde e educação por falta de dinheiro. Através do seu advogado, Falcão se defendeu da acusação e citou as dificuldades vividas pela classe artística na pandemia da covid-19.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, o cantor deve cerca de R$ 70 mil à Ágatha Cristal Silveira, de 22 anos. Um fonte próxima à jovem disse ainda que Falcão teria bloqueado Ágatha de suas redes sociais.

O artista não se pronunciou sobre o assunto, mas seu advogado emitiu um comunicado no qual citou as características da pensão alimentícia e as dificuldades enfrentadas pelo meio artístico na pandemia da covid-19. Leia na íntegra:

“Marcelo Falcão é cumpridor das determinações judiciais e sua conduta sempre foi pautada pela moral e obediência às leis pátrias. E exatamente em respeito ao ordenamento jurídico em vigor, especialmente às regras estabelecidas pelo artigo 5º, X, da Constituição Federal, e pelo artigo 155, II, do Código de Processo Civil, que asseguram a inviolabilidade da intimidade, da honra e da vida privada e, por extensão, o sigilo das ações que tratam de pensão alimentícia, é que o cantor deixa de comentar as inverdades que estão sendo publicadas.

Entretanto, o cantor, por seu advogado, tomará as medidas necessárias para levar ao conhecimento do Ministério Público a quebra do sigilo em questão, de modo que sejam tomadas as devidas providências.

Após completar 18 anos cabe ao alimentado fazer prova da necessidade não bastando meras alegações, neste sentido cabe ao Judiciário fazer as avaliações pertinentes. E sobre o assunto, sem violar o sigilo em que se encontra o processo, o artista vem a público esclarecer que só em 2016 tomou conhecimento de que era pai de uma menina sendo privado durante anos de seu convívio e de sua família, por ter sido registrada e criada por outro pai, o que não os impediu de tentar aproximação e contato inúmeras vezes, mas sem sucesso, pois não foram correspondidos.

Importante destacar que estamos vivendo um momento delicado com a Covid-19 e a classe artística foi e continua sendo a mais afetada em razão da pandemia, e não foi diferente com o cantor Marcelo Falcão, que após iniciar a carreira solo já se deparou com as restrições e impedimentos impostos para contenção da disseminação do coronavírus”.

Paternidade ‘tardia’:

O cantor só descobriu que era pai de Ágatha em 2016, quando ela tinha 17 anos. A jovem é fruto de um relacionamento de apenas uma noite e foi registrada com o nome de outro homem.

Em 2016, Falcão fez um teste de DNA que comprovou a sua paternidade. Na época, ele fez uma postagem no Facebook comunicando aos fãs a novidade. “Descobri ontem que sou pai de uma menina de 17 anos, que foi registrada por outro homem, que a trata como pai. Isso mesmo, 17 anos! Fui avisado que era pai num laudo técnico e não em uma maternidade, como costuma ser”, escreveu.

Apesar do susto, o artista disse que iria seguir todas as leis e honrar com os compromissos: “Sempre vou honrar o que canto nas minhas letras sobre respeito e família”. Além de Ágatha, hoje Falcão também é pai de Tom, de dois anos.