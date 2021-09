Atriz baiana, Raissa Xavier estreia no cinema em “Um Casal Inseparável” nesta quinta-feira

Atriz baiana, Raissa Xavier, estreia no cinema nacional nesta quinta-feira (9), com a comédia romântica “Um Casal Inseparável”, estrelado por Nathalia Dill e Marcos Veras, com roteiro e direção de Sérgio Goldenberg, produção TvZero e coprodução Globo Filmes e Telecine.

Na história, Nathalia Dill é a professora de vôlei de praia Manuela, que está sempre pronta para defender o que acredita e não pauta sua felicidade a ter um relacionamento. Veras vive Léo, pediatra bem-sucedido, carismático e extremamente sedutor. Os dois se apaixonam e passam a viver juntos, mas um mal entendido acaba em separação. Por sua vez, a baiana interpretará com a personagem Márcia, uma recepcionista de hotel que vai se perceber no meio das confusões amorosas e quem sabe conseguindo até ter um final feliz.

Quem não conseguir assistir o filme nas telonas, poderá ter a oportunidade de ver na Telecine Premiere a partir do dia 19 de setembro