Atriz da ‘Escolinha’ entra em coma e filha lamenta: ‘Irreversível’

Conhecida pelos papéis de Dona Mandala/Dona Charanga no humorístico “Escolinha do Professor Raimundo”, Marina Miranda está em coma e em estado irreversível, segundo a filha, Sylvia Miranda. A atriz vem lutando contra alzheimer e outras doenças há anos: “Ela está com tuberculose, está na terceira infecção urinária pulmonar. Eu acredito em milagres”, comunicou.

“Com muito pesar, com muita dor, digo a vocês que o estado da minha mãe é irreversível. Ela está numa UPA, estou correndo atrás o máximo possível pra ela ter uma passagem digna”, relatou.

“Eu fiz tudo que eu pude. Lutei pela minha mãe o máximo que pude. Vocês sabem o quanto eu lutei, mas infelizmente, a lei, eu não fui escolhida pra tomar conta dela. Foi uma grande mãe e devo tudo que eu tenho”, desabafou através das redes sociais no último domingo (19).

Já na madrugada desta segunda-feira, Sylvia avisou que a humorista foi transferida de hospital. “Infelizmente, porque lá ela não aceita visita dos filhos e nem de parentes e amigos. Amanhã trago mais notícias. Ainda estamos tentando um hospital particular para que eu possa ficar com ela lá”, disse.