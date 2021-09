Atualidades: a crise hídrica no Brasil

A crise hídrica no Brasil: tudo o que você precisa saber

A crise hídrica é um problema extremamente atual no Brasil. Assim, é muito provável que as principais provas do país, como os vestibulares e o exame do ENEM, abordem esse tema.

A abordagem pode ocorrer tanto dentro de questões de atualidades como também em temas de redação. Dessa maneira, é importante que você se prepare bem e domine as principais características da crise hídrica no Brasil.

A crise hídrica no Brasil: introdução

Diversas são as causas da atual crise hídrica no Brasil.

A demanda por água segue o aumento do número de pessoas, as quais a cada dia passam a ter que usar água para viver. A agricultura, por sua vez, precisa cotidianamente de mais água para garantir a qualidade de suas plantações e a indústria precisa do material para garantir sua produção.

Podemos somar a esses fatores também a irregularidade e a falta de chuvas. O resultado dessa equação é o surgimento de um ambiente propício para uma crise hídrica.

A crise hídrica no Brasil: efeitos

As cidades brasileiras têm sofrido com a falta de um abastecimento adequado de água para o consumo humano: esse fenômeno é denominado de “crise hídrica”.

A crise e a consequente escassez de água causam efeitos dramáticos na população, que sente a falta da possibilidade de consumo imediato e ilimitado de água.

Ainda, dentre os efeitos da crítica hídrica no Brasil, podemos citar também a redução da produção industrial e agropecuária.

A crise hídrica no Brasil: como evitar o problema?

As redações da prova do ENEM e dos vestibulares costumam pedir para que o candidato elabore uma possível solução para o problema abordado. Assim, vamos descobrir como as crises hídricas podem ser evitadas ou resolvidas no Brasil.

Devemos ter em mente que crises hídricas podem ser evitadas ou amenizadas por meio do planejamento a longo prazo realizado por governantes.

Ainda, a construção de cisternas para o armazenamento da água da chuva e o aproveitamento ou reuso de água também podem ser estratégias eficientes no combate à crise hídrica e na amenizada dos seus efeitos no Brasil.