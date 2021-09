Atualidades: Como funciona o socialismo em Cuba

A expressão “Vai pra Cuba!” ficou muito famosa no debate político dos brasileiros, em especial nos últimos anos. Recentemente, pudemos acompanhar nos jornais as notícias sobre a forte tensão política que toma conta da Ilha Caribenha.

O enfraquecimento do sistema político e os duros impactos econômicos causados pela pandemia levaram milhares de pessoas às ruas em todo o país. Por ser um assunto de interesse política internacional, a realidade de Cuba é uma atualidade que pode aparecer nos vestibulares. Por isso, confira abaixo algumas informações para inserir esse tema em seu repertório.

Como funciona o socialismo em Cuba?

Diferente do que muitos pensam, o termo socialismo não faz parte da Constituição de Cuba. Ao invés disso, os direcionamentos sociais e políticos seguem uma linha comunista. Falando em Constituição, em 2019, o país atualizou suas leis e reconheceu pela primeira vez a propriedade privada.

Outra coisa que poucos sabem é que há processo eleitoral em Cuba existem. No entanto, apenas o Partido Comunista existe na ilha e, por isso, a eleição é feita apenas com cidadãos independentes.

O país é exportador de açúcar e tabaco, e, apesar do bloqueio com os Estados Unidos (EUA), realiza trocas comerciais com diversas nações do mundo. Os cubanos se orgulham de ser um dos poucos países que erradicou o analfabetismo e democratização da educação. Essa é uma grande conquista para uma população formada principalmente por trabalhadores, camponeses e estudantes.

Mas a última onda de tensão instaurada no país mostra que o futuro da ilha ainda continua incerto. Por um lado, há esperança de uma renovação política e ideológica. No entanto, com um representante da família do ex-líder Fidel Castro no poder, é difícil imaginar uma mudança significativa de mentalidade.

