Atualidades: o apagão no Amapá

Apagão no Amapá: um resumo sobre o evento

No dia 3 de novembro de 2020, um incêndio em um transformador de energia da Companhia de Eletricidade do Amapá causou o maior apagão já ocorrido no estado desde o verificado em 1999.

Dessa forma, é muito provável que vestibulares do estado do Amapá ou que a prova do ENEM abordem esse evento em suas questões de atualidades.

Assim, para que você se prepare de forma adequada, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o evento.

Apagão no Amapá: introdução

O apagão e a consequente falta de energia castigou treze dos dezesseis municípios do estado, não poupando a capital do estado: Macapá.

No início, um raio que supostamente teria caído durante uma tempestade foi considerado como causa do incêndio. Porém, depois de uma investigação detalhada sobre o ocorrido, essa ideia foi descartada e constatou-se que a falta de manutenção adequada nos equipamentos seria a causa principal do problema.

Apagão no Amapá: características

No dia 7 de novembro de 2020, a energia começou a ser restabelecida gradativamente no estado do Amapá. Porém, devemos destacar que, antes disso, um sistema de rodízio no fornecimento foi estabelecido, com sérios prejuízos para a população, para o comércio, para o sistema bancário e para outros que dependiam da energia.

Em 17 de novembro, um segundo apagão ocorreu, mas foi totalmente solucionado na madrugada do dia 18 de novembro.

A energia só foi restituída em sua plenitude no dia 24 de novembro de 2020, com o fim dos rodízios e do racionamento.

Apagão no Amapá: água e saneamento

Sem energia elétrica, a falta de água também começou a acontecer no estado, além de problemas básicos no saneamento do estado. Dentre esses, podemos citar um surto de disenteria que começou a ser reportado pelos hospitais da região. Os profissionais constataram que os alimentos estavam sofrendo deterioração devido à falta de refrigeração adequada e que, uma vez consumidos desta forma pela população, estavam causando o problema, principalmente em crianças.

Apagão no Amapá: outras consequências

Ainda, o apagão provocou também outras consequências para o estado do Amapá. Faltou internet, os serviços de telefone foram interrompidos e, além disso, postos de gasolina viram as suas bombas pararem de funcionar.