Aulão Boa Prova ENEM 2021 está com inscrições abertas

O desejo de ingressar ao ensino superior faz parte da realidade de muitos estudantes e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a principal forma de acesso às instituições públicas e privadas do País. Aqueles que forem realizar a prova neste ano, contarão com dois aulões preparatórios gratuitos realizados pela Bahia FM e o Portal iBahia, em parceria com a Uniruy.

Com realização no Shopping Bela Vista, o Aulão Boa Prova – ENEM 2021 acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro (presencial e virtualmente); e no dia 8 de novembro (simulado virtual). No modo presencial, serão cumpridas as normas e os protocolos sanitários da Organização Mundial de Saúde (OMS) por conta da pandemia da Covid-19 e apenas 70 alunos poderão estar presentes. Já no formato virtual, o número de inscritos será ilimitado e haverá a distribuição de uma apostila digital com 60 questões.

O evento reunirá um time de professores de matemática, química, física, biologia, geografia, história, redação, linguagens, inglês e sociologia para tirar dúvidas e orientar os estudantes que farão o exame. Ao todo, 3,1 milhões de candidatos estão inscritos no ENEM deste ano.

Com inscrições abertas até às 12h, do dia 6 de novembro, pelo site do projeto, o aulão traz como novidade, nesta edição, discussões sobre empreendedorismo e educação financeira. As áreas têm sido cada vez mais utilizadas pelas pessoas e, para além da profissão, esses conhecimentos auxiliam os alunos na sua vida pessoal e em suas escolhas futuras. Para traçar esses diálogos, o evento terá a participação da publicitária e criadora de conteúdo, Thyza Ferreira, e da educadora financeira, Átila Lima.

Concurso cultural

Durante os aulões, os estudantes poderão ganhar diversos prêmios através de um concurso cultural promovido pelo projeto. Só poderá participar quem estiver cadastrado no site do Aulão Boa Prova.

A produção do evento irá avaliar as melhores respostas feitas tanto online quanto presencialmente. Os estudantes criadores das melhores frases que cumprirem os requisitos de fidelidade ao tema, ineditismo e criatividade irão concorrer aos prêmios.

O Aulão Boa Prova é realizado pela Bahia FM e pelo iBahia, em parceria com a Uniruy e com o apoio do Shopping Bela Vista. A Curadoria do Evento é do professor de matemática, Felipe Sampaio, e do professor de química, Renato Souza.

SERVIÇO

O Que: Boa Prova – Enem 2021

Quando: 6 e 7 de novembro (presencialmente e virtualmente); 8 de novembro (aplicação do simulado virtualmente); das 15h às 18h30

Onde: Shopping Bela Vista, Salvador

Inscrições: gratuitas através do site do projeto