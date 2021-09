aumento da pobreza ajuda a explicar fila do programa

O próprio Governo Federal admite neste momento que a fila para se entrar no Bolsa Família está crescendo. O dado mais recente que se tem é que algo em torno de 1,2 milhão de pessoas estão nesta situação. São brasileiros que passaram pela seleção do programa mas que não estão recebendo a quantia do benefício.

Isso acontece porque o Governo não tem dinheiro em caixa para atender todas essas pessoas. É que todos os anos, o poder executivo precisa definir quanto vai gastar com os pagamentos do Bolsa Família. Caso a quantidade de indivíduos ultrapasse esse valor, esses cidadãos que sobram entram para esta espécie de fila de espera.

Só que essa regra de definição de valor existe há muito tempo, e mesmo assim as listas de espera não eram comuns. Em 2017, quando o país ainda estava sob o Governo do Presidente Michel Temer (MDB), essa espera estava zerada. Isso quer dizer portanto que todos os cidadãos que estavam em condições de vulnerabilidade entravam diretamente no programa. Não era preciso esperar.

Durante o Governo do Presidente Jair Bolsonaro isso mudou. Agora, a fila está crescendo e já chegou a atingir, no início da pandemia, a marca de 1,6 milhão de brasileiros nesta lista. De acordo com especialistas na área social, isso acontece muito possivelmente por causa do aumento da pobreza no país.

É que como mais pessoas estão precisando do dinheiro, mais gente pede para entrar no programa. E aí o Governo não está tendo condições de atender todo mundo. Em momentos de grandes crises, isso é algo comum de acontecer. Por isso, esses analistas estão pedindo a criação de novas regras para impedir que esses indivíduos esperem tanto.

Emenda do novo Bolsa Família

No Congresso, o texto que fala sobre o novo Bolsa Família já tem mais de 460 emendas. Uma delas, por exemplo, pede justamente que o Governo não permita mais que essas filas se formem no programa.

Nesta semana, o PSOL entrou com uma representação para pedir a presença do Ministro da Economia, Paulo Guedes, no Congresso Nacional. O partido de oposição quer que ele explique o motivo do crescimento dessa fila durante o Governo do Presidente Jair Bolsonaro.

Além disso, o PSOL também acionou órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU) para que eles investiguem a conduta do Ministro da Cidadania, João Roma, em todo esse processo.

Solução

De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a pobreza quase triplicou no Brasil desde o início da pandemia do novo coronavírus. E isso pode ter ajudado nesse crescimento da fila do Bolsa Família.

Para o Governo Federal, a solução para este problema pode estar justamente dentro do Auxílio Brasil. É portanto o programa que deverá substituir o Bolsa Família a partir do próximo mês de novembro.

Caso o poder executivo consiga mesmo aumentar o nível de pagamentos do projeto, então imagina-se que eles irão inserir todas essas pessoas que estão nesta fila de espera do programa neste momento.