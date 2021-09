Autel marca anuncio de dois drones para dia 28 de setembro – Nano e Lite juntos?

No final da semana passada vários boatos indicavam o anuncio de novos drones da Autel Robotics, logo depois confirmado pela empresa através de publicações em redes sociais de um modelo abaixo de 250 gramas com o nome Nano. Uma imagem hoje de redes sociais chinesas mostra dois modelos e a data 28 de setembro para um anuncio, terça-feira da semana que vem. Ao que tudo indica a Autel deve anunciar os drones Autel Nano com peso abaixo de 250 gramas para concorrer diretamente com os modelos da linha compacta Mini da DJI, além da linha EVO Lite (nome não confirmado) para concorrer com a linha Air, drones de porte intermediário quando falamos em produtos para consumidores.

Autel Robotics – Conheça a empresa com drones tão bons quanto os da DJI

Autel adota estratégia agressiva com lançamento em vários segmentos de preço

Vários vazamentos nos últimos dias indicam que a empresa deve vir com uma estratégia bem agressiva com produtos em vários segmentos de preço, que certamente fará ela dar um salto na participação mundial frente a DJI, empresa que lidera com folga o segmento de drones para consumidores com mais de 90% do mercado mundial de acordo com algumas pesquisas.

Modelos podem custar entre US$400 e US$1000 considerando preços da DJI

Um dos lançamentos seria o Autel Lite ou Autel EVO Lite, não tem nome confirmado ainda. Esse modelo chegaria para concorrer com drones na faixa de US$1000 como o DJI Air 2S. Com destaque ele teria uma câmera com sersor de 1/1.28 polegadas e abertura f/1.9, levemente menor do que o do Air 2S.

Já o Autel Nano, modelo que pesará abaixo de 250 gramas, teria um sensor de 1/2 polegadas com abertura f/2.8 capaz de gravar vídeos em resolução 4K.



Vazamentos ainda indicam que a empresa teria mais de uma versão dentro de cada uma dessas linhas, inclusive um Nano com sensores de obstáculos, coisa que nenhum Mini da DJI tem, nem mesmo o Mini 2. Vale ainda destacar que nenhuma dessas informações acima foram confirmadas pela Autel, logo teremos que esperar até dia 28 ou novos anúncios da empresa ou mesmo vazamentos.

